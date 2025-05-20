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Авианосец Truman покидает Ближний Восток после серии инцидентов и боевых потерь
Авианосец США USS Harry S. Truman завершает миссию в Красном море после потери трех F/A-18, аварий и участия в ударах по Йемену.
Американский авианосец USS Harry S. Truman покидает Ближний Восток и возвращается в США после напряженной миссии, во время которой корабль потерял три боевых самолета, получил повреждения и стал участником ряда инцидентов.
Как сообщил представитель Пентагона изданию Business Insider, Truman уже прошел Суэцкий канал и находится в Средиземном море на пути к порту приписки в Норфолке, штат Вирджиния. Точная дата прибытия не разглашается.
По прибытии в регион в декабре 2024 года, авианосец Truman столкнулся с рядом событий, привлекших военное руководство США. Среди них – потеря трех F/A-18 Super Hornet, каждый из которых стоит около $60 млн. Один из инцидентов произошел в конце декабря, когда входивший в ударную группу крейсер USS Gettysburg ошибочно сбил истребитель во время полета в Красном море. Это квалифицировали как случай "дружеского огня".
В феврале авианосец получил повреждение после столкновения с гражданским судном вблизи египетского Порт-Саида, что привело к увольнению командира корабля. В апреле еще один F/A-18 сорвался за борт во время буксировки на палубе — пилот спасся, успев выпрыгнуть из кабины.
Самый свежий инцидент произошел в начале мая: при посадке истребителя на палубу оборвался тормозной трос, что привело к падению самолета в море. Оба члена экипажа катапультировались и были подобраны спасательным вертолетом.
Truman также принимал участие в операции "Мужественный всадник" - кампании бомбардировок против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Кампания была внезапно остановлена администрацией Трампа в этом месяце.
После выхода Truman из региона в зоне ответственности на Ближнем Востоке остается только один американский авианосец – USS Carl Vinson, оснащенный истребителями F-35C.
Ранее сообщалось, что американский атомный авианосец столкнулся с грузовым судном под флагом Панамы.