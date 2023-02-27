Авиаперевозчик Wizz Air приостанавливает рейсы в Молдову: СМИ назвали причины

Похожая ситуация была и в Украине в преддверии полномасштабной войны России.
Венгерский авиаперевозчик Wizz Air от 14 марта приостанавливает рейсы в Молдову. Это якобы связано с вопросами безопасности.
Об этом пишет Televiziunea Română со ссылкой на пресс-релиз перевозчика.
Авиаперевозчик якобы опасается безопасности в Молдове из-за "последних событий в стране". А потому там якобы решили с 14 марта приостановить все рейсы в Кишинев.
"Wizz Air внимательно следила за ситуацией с безопасностью в Молдове и постоянно контактировала с различными местными и международными органами власти и агентствами, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности и безопасности операций. Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, и в результате недавних событий в Молдове и высокого, но не непосредственного риска в воздушном пространстве страны Wizz Air приняло тяжелое, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев от 14 марта», – говорится в пресс-релизе Wizz Air.
Пассажирам, купившим билеты, пообещали компенсировать их стоимость и предложить альтернативные рейсы из соседних государств.
Эти данные также были подтверждены в Органе гражданской авиации. Подробностей пока нет.
Российская угроза для Молдовы
Отметим, что перед полномасштабным вторжением России на территорию Украины многие авиаперевозчики также отменили рейсы в наше государство.
Накануне украинские власти передали Молдове данные о том, что Россия готовится дестабилизировать ситуацию в этом государстве: захватить аэропорт в Кишиневе и начать наступление с непризнанного Приднестровья.
В то же время оккупационное Минобороны РФ заявляет, что якобы именно "Украина готовит агрессию против фейкового Приднестровья". Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина готова помочь Молдове с Приднестровьем, если это непризнанное образование будет угрожать территориальной целостности нашего государства.
Читайте также:
- "Парализует" без военных действий: заместитель генсека НАТО рассекретил планы Путина по Молдове
- Россия может распространить "СВО" и на Молдову: эксперт указал на признаки подготовки
- Захватить аэропорт Кишинева: Жданов рассказал, что Россия затеяла устроить в Молдове