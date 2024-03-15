Авиаракеты, гаубицы M114 и миллионы патронов: Греция готовит военную помощь Украине

Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

Греция готовится к поставке Украине новой партии военной помощи. Речь идет об авиационных ракетах, артиллерийских орудиях и патронах.

Об этом сообщает eKathimerini.

Издание отмечает, что оборудование будет закуплено Чехией и отправлено непосредственно в Украину. Чешские и греческие чиновники ведут переговоры о ценах на эти системы, а затем состоится подписание двустороннего соглашения.

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Греческие чиновники заявляют, что именно боеприпасы нужны Украине больше всего и что ее предложение будет способствовать удовлетворению потребностей украинцев.

Что может получить Украина

Греция сообщила чиновникам Евросоюза, которые отвечают за координацию помощи Украине, которые могут в этом году могут поставить ВСУ через Чехию.

2000 ракет Zuni;

180 ракет, успешно использовавшихся Украиной в противотанковой войне и находящихся в верхней части списка украинских запросов;

90 тысяч 90 мм снарядов, которые используются также в противотанковой борьбе, а также в зенитном оружии;

4 миллиона шаров;

70 155-мм гаубиц M114 американского производства.

Издание указывает, что артиллерийские установки действительно поступают из состава греческой армии, но долгое время считались ненужными для ее оперативных нужд.

Однако они считаются полезными в противостояниях Украины в грязной местности. Это вторая партия M114, которую Греция продаст в Чехию для передачи Украине.

Министр обороны Никос Дендиас на следующей неделе примет участие во встрече членов НАТО и других стран, предоставляющих вооружение Украине, в Германии. Ожидается, что он повторит позицию Греции, что поток оружия и боеприпасов необходимо сохранить, чтобы помочь Украине пережить тяжелую весну.

Греция уже предоставила зенитные ракетные установки и отправила гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 советского производства в обмен на несколько более современные боевые машины Marder немецкого производства.

Что касается других систем вооружений, которые просили украинцы, например советской зенитно-ракетной батареи С-300, Греция неоднократно отмечала необходимость их замены более современными западными системами. И независимо от того, отправляет ли она в Украину систему С-300, она готовится ее заменить, поскольку она на грани морального износа.

Греция также постепенно заменит системы противовоздушной обороны как на островах, так и на материке израильскими системами, поскольку ее нынешнее оружие слишком ограничено в радиусе действия и уязвимо к атакам как более совершенными ракетами, так и беспилотными летательными аппаратами (дронами).

Напомним, Украина готовит соглашение о гарантиях безопасности с Грецией.

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