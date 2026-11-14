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Авиадвижение в США восстановили после масштабного сбоя: Трамп назвал причину коллапса
Президент Дональд Трамп допустил, что причиной инцидента могло стать устаревшее техническое оборудование ведомства.
Федеральное авиационное управление США (FAA) отменило общенациональный запрет на авиарейсы, введенный из-за масштабного сбоя в системе управления воздушным движением.
Об этом сообщает Fox News.
По словам журналиста, который пообщался с Трампом по телефону, президент связал проблемы с большим количеством старой и неисправной техники, которая обеспечивает работу авиационной инфраструктуры.
По его словам, скорее всего, ситуация связана с большим количеством старого неисправного оборудования в инфраструктуре, на которую опирается FAA, чтобы самолеты могли оставаться в воздухе. Он сказал, что некоторому из этого оборудования около 55 лет, но оно по-прежнему должно работать и функционировать», — передал журналист слова президента.
Министр транспорта США Шон Даффи также назвал вероятной причиной сбоя перегрузки устаревшего коммуникационного оборудования, используемого для управления воздушным движением. По его словам, система не выдержала потока данных и вышла из строя, после чего пришлось ограничить полеты.
Даффи призвал Конгресс увеличить финансирование, необходимое для обновления системы управления воздушным движением.
Трамп со своей стороны отметил, что проблему замены устаревшего оборудования уже обсуждали с американскими законодателями. Однако соответствующие изменения до сих пор не воплотили.
В то же время, окончательная причина масштабного сбоя пока не установлена. Расследование инцидента продолжается.
Ранее сообщалось, что США ввели масштабные ограничения на авиаперелеты по всей стране.
Позже министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что приостановка авиасообщения не связана с повторением терактов 11 сентября.