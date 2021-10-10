Авиарушения в России: в Сети опубликовали видео и назвали вероятные причины падения самолета

После крушения самолета выжили только те парашютисты, которые были в хвостовой части.
В Российской Федерации на территории Татарстана легкий многоцелевой двухмоторный самолет L-410 Мензелинск аэроклуба мог разбиться в результате проблем с двигателем.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сведения президента Татарстана Рустама Минниханова.
Чиновник рассказал, что возможная причина, по которой в России разбился самолет — отказ одного из двигателей,
По его словам, перед катастрофой пилоты борту доложили, что отказал левый двигатель.
Проблема с двигателем является основной версией катастрофы, сообщил Telegram канал "112".
После крушения самолета выжили только те парашютисты, которые были в хвостовой части, поделился инструктор Мензелинск аэроклуба Олег Шипоров.
В сети также опубликовали новое видео с места трагедии.
Напомним, 10 октября в городе Мензелинск Российской Федерации разбился самолет с парашютистами.