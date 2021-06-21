Авиасанкции: еще семь стран Европы запретили белорусским судам летать над своими территориями

Запрет касается белорусских самолетов всех типов.

Ряд европейских стран кандидатов на вступление в ЕС, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению о запрете допуска в свои воздушные пространства и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

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Об этом говорится в совместной декларации, обнародованной 21 июня на сайте Европейского совета.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, являющиеся членами Европейского экономического пространства, присоединяются к этому решению Европейского совета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС приветствовал этот шаг.

Напомним, Евросоюз с 5 июня запретил белорусским авиакомпаниям выполнять рейсы в аэропорты стран ЕС или через его территорию из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием Романа Протасевича и его девушки, которое находившихся на борту.

26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадили гражданский рейс Ryanair, а затем задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который был на борту. Официальной причиной посадки самолета в Минске назвали угрозу минирования самолета. Чтобы задержать оппозиционера, белорусские власти пошли на беспрецедентные шаги: гражданский рейс посадили принудительно с помощью истребителя. В свою очередь, оппозиционные белорусские СМИ утверждают приказ поднять истребитель отдал сам Лукашенко, а командиру рейса, которым летел Протасевич, вероятно угрожали сбить самолет, если тот не изменит маршрут.

14 июня белорусские силовики заявили, что никакого принуждения к посадке самолета компании Ryanair не было.

Роман Протасевич — активный участник акций против Лукашенко. Пол года назад режим объявил журналиста в международный розыск. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси — это смертная казнь. Протасевич неоднократно заявлял, что за ним следят.

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