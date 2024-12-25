Авиатроща азербайджанского самолета в Казахстане: факты, версии и российский след

Вблизи Актау в Казахстане разбился пассажирский самолет Embraer 190AR авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Самолет направлялся из Баку в Грозный и вроде бы был перенаправлен в Актау через туман. Перед крушением борт подал сигнал бедствия.

Что известно об авиатрошке, в которой погибли десятки человек – читайте в материале ТСН.ua.

Авиатроща в Казахстане

В среду, 25 декабря вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский самолет. Самолет Embraer 190AR "Азербайджанских авиалиний" направлялся из столицы Азербайджана Баку в российский Грозный. Сообщается, что его перенаправили через туман.

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Перед катастрофой борт совершил несколько кругов над аэропортом Актау. Туда его переправили из Махачкалы из-за тумана. Перед инцидентом рейс J2 8243 "Азербайджанских авиалиний" подал сигнал бедствия. Впоследствии самолет упал. На месте падения возник пожар.

В спасательную операцию привлекли более 700 человек личного состава и 82 единицы техники служб гражданской защиты.

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Сколько человек погибло

По информации МЧС Казахстана на борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, выжили 29 человек. Среди пассажиров – шесть граждан Казахстана, 42 гражданина Азербайджана, трое граждан Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется.

Все члены экипажа – граждане Азербайджана. В результате катастрофы госпитализированы 29 человек, в том числе трое детей. Из них: 15 – граждане Азербайджана, девять граждан России, двое граждан Кыргызстана. Гражданство еще трех человек пока уточняют.

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Как сообщал вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший госкомиссию по расследованию трагедии, во время крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау погибли 38 человек. Также он отметил, что тела погибших в результате авиакатастрофы сильно обгорели.

Что говорят в РФ

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" выполнял рейс из Баку в Грозный. Момент его падения зафиксирован на видеозаписи.

Перед крушением самолет совершал круговые маневры над аэропортом, подтверждающие данные Flightradar.

Министерство здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ранее сообщало, что воздушное судно исчезло с радаров и упало в поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы. Перед крушением самолет совершал круговые маневры над аэропортом, подтверждающие данные Flightradar.

В пресс-службе аэропорта Грозного заявили, что самолет был из-за тумана перенаправлен в Махачкалу, а позже – в казахстанский Актау.

Впоследствии, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным граждан России, погибшим в авиакатастрофе в Казахстане, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает РИА Новости.

С обломками упавшего в казахстанском Актау самолета будут работать эксперты, чтобы установить хронологию событий, передают местные СМИ со ссылкой на вице-премьера Казахстана Каната Бозумбаева.

Вероятные причины катастрофы

Российские СМИ сообщали, что перед крушением самолет столкнулся со стаей птиц, но эта информация не подтверждена, в том числе официальных комментариев на этот счет пока нет.

Однако по данным местных СМИ Казахстана, возможной причиной произошедшего мог стать отказ оборудования самолета.

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Кроме того, в сети распространяется информация, что взрыв мог быть вне самолета. Выживший в авиатрости Субхонул Рахимов в комментарии российским СМИ рассказал, что взрыв "точно был и его все слышали", и что в его спасательном жилете была дыра от обломка, вероятно, из обшивки самолета.

Также среди пользователей соцсетей распространяют кадры с хвостовой частью пассажирского самолета рейса Баку — Грозный. На видео, опубликованном казахстанским изданием Orda, видны отверстия, характерные для поражения средствами ПВО.

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В сети начали заявлять, что пассажирский самолет мог попасть под обстрелы в воздушном пространстве России.

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Прессслужба президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщала, что борт изменил курс из-за плохой погоды. Во время посадки в Актау произошла авария.

Глава государства подчеркнул, что есть разные версии произошедшего и призвал дождаться окончания расследования.

Что говорят в Украине

Военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько отмечает, что инцидент с азербайджанским самолетом создает новые детали и может стать проблемой для Путина и/или Кадырова.

Причину падения самолета можно найти в видео из салона самолета.

"Характерные повреждения обшивки очень похожи на результат обстрелов самолета из какой-то системы противовоздушной обороны. И этот ущерб получили над территорией России, над Чечней или Дагестаном.

Как только это видео стало вирусным в сети, начали активно бросать версию якобы атаки самолета "украинского БПЛА" через неофициальные каналы. Интересно, что это за БПЛА, какие поразительные системы он может нести? Косвенное подтверждение версии с авиабомбардировкой: Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты из Баку и Махачкала (! ) пока не завершено расследование причин авиакатастрофы», – написал Копытько.

Также эксперт предположил, что азербайджанский президент позволит не скрывать истинную причину катастрофы, вероятнее всего, произошедшего из-за работы российской ПВО над столицей Чечни – Грозным.

В настоящее время РосСМИ сообщают, что компания "Азербайджанские авиалинии" приостановила выполнение рейсов.

Руководитель ЦПИ СНБО Украины Андрей Коваленко прямо заявил, что в самолет попало российское ПВО.

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Согласно предварительной информации, пассажирский самолет Embraer E190AR "Азербайджанских авиалиний" из-за сильного тумана был вынужден в столице Чечне сменить курс на Махачкалу. Однако позже из Махачкалы был перенаправлен в Актау. При этом, согласно открытой информации, при заходе на посадку в аэропорту Актау у воздушного судна была проблема с неконтролируемым ростом высоты полета и скорости.

Исходя из этих данных, аналитик приходит к выводу: проблемы у самолета начались во время перелета из Махачкалы в Актау.

"Все вышеизложенное не исключает вероятности поражения самолета на российском ПВО, тем более, что в районе Грозного в это утро как раз работали ЗРПК "Панцирь-С1"... вполне уместна версия причины трагедии", – отметил Коваленко.

Черный ящик

Как заявил транспортный прокурор Казахстана Тимур Сулейменов во время брифинга, во время поисков был найден "черный ящик", сообщает РБК-Украина.

"Черный ящик" найден и приобщен к вещественным доказательствам", – сказал Сулейменов.

Напомним, "Черный ящик" самолета – это специальное устройство, которое записывает важную информацию о полете. Он состоит из двух частей: речевого самописца, фиксирующего звуки в кабине пилотов (разговоры, сигналы и предупреждения), и регистратора параметров полета, записывающего технические данные, такие как высота, скорость и местонахождение самолета.

Основная цель черного ящика – помочь расследовать авиационные инциденты, анализируя данные для выявления причин аварий или неисправностей.

Напомним, недавно в акватории Керченского пролива произошла масштабная авария. Затонуло два танкера, которые перевозили, вероятно, более четырех тысяч тонн мазута.

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