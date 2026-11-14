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Авиационный коллапс в США: более 13 тысяч рейсов задержали из-за масштабного сбоя
Более 13 тысяч рейсов задержали, еще более тысячи — отменили.
В Соединенных Штатах из-за масштабного технического сбоя из соображений безопасности приостановили вылеты самолетов по всей стране.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Ограничения по выполнению авиарейсов начали действовать в пятницу, 13 ноября, в 15:53 по вашингтонскому времени. По данным сервиса FlightAware, по состоянию на 17:40 в США отменили более 1100 рейсов, а количество задержанных приблизилось к 13 тысячам.
В то же время, по информации аналитической компании Cirium, специализирующейся на авиационной отрасли, по состоянию на 16.00 из американских аэропортов все еще планировали выполнить около 11 тысяч рейсов.
Приблизительно такие же показатели по ситуации с авиасообщением приводит и CNN.
Ранее сообщалось, что США ввели масштабные ограничения на авиаперелеты по всей стране.
Позже министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что приостановка авиасообщения не связана с повторением терактов 11 сентября.