Авиационный коллапс в США: более 13 тысяч рейсов задержали из-за масштабного сбоя

Коллапс авиасообщения в США / © Associated Press

Реклама

В Соединенных Штатах из-за масштабного технического сбоя из соображений безопасности приостановили вылеты самолетов по всей стране.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Реклама

Ограничения по выполнению авиарейсов начали действовать в пятницу, 13 ноября, в 15:53 по вашингтонскому времени. По данным сервиса FlightAware, по состоянию на 17:40 в США отменили более 1100 рейсов, а количество задержанных приблизилось к 13 тысячам.

Реклама

В то же время, по информации аналитической компании Cirium, специализирующейся на авиационной отрасли, по состоянию на 16.00 из американских аэропортов все еще планировали выполнить около 11 тысяч рейсов.

Приблизительно такие же показатели по ситуации с авиасообщением приводит и CNN.

Ранее сообщалось, что США ввели масштабные ограничения на авиаперелеты по всей стране.

Позже министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что приостановка авиасообщения не связана с повторением терактов 11 сентября.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров