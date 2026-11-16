Авиационный коллапс в США длится третий день: отменены и задержаны тысячи рейсов

Аэропорт / © Associated Press

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Американские авиакомпании продолжают ликвидировать последствия масштабного технического сбоя, приведшего к общенациональной остановке вылетов 13 ноября. Министр транспорта США Шон Даффи рассчитывает, что авиасообщение полностью возобновится в понедельник, 16 ноября.

Об этом сообщает Reuters .

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По данным сервиса FlightAware, в воскресенье, 15 ноября, в США было отменено более 2300 авиарейсов, а еще около 7700 задержаны.

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Накануне авиакомпании отменили более 6400 рейсов, а более 8 тысяч задержали.

Что повлекло за собой масштабный сбой в авиасообщении США

Проблемы начались в пятницу, 13 ноября, когда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило почти все вылеты в стране примерно на пять часов.

По словам американских чиновников, сбой связан с работой маршрутизаторов на объектах FAA в штатах Арканзас и Техас. Проблемы с оборудованием повлекли за собой перегрузку систем связи в центрах управления воздушным движением.

После инцидента FAA отключило проблемные маршрутизаторы и около 60 аналогичных устройств.

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Оборудование, вызвавшее сбой, использовалось с 2001 года, хотя устарело еще в 2006-м.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил в эфире программы This Week телеканалу ABC, что пока нет доказательств кибератаки, диверсии или других злонамеренных действий.

В то же время, окончательную причину сбоя следователи еще не установили.

В США требуют миллиарды долларов на модернизацию авиационной системы

Инцидент привлек внимание к системным проблемам американской авиационной инфраструктуры, в том числе устаревшему оборудованию и нехватке тысяч авиадиспетчеров.

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Даффи призвал выделить 50 млрд долларов на модернизацию систем управления воздушным движением.

В то же время представители Демократической партии подвергли сомнению необходимость такого финансирования. Они подчеркнули, что из 12,5 млрд долларов, одобренных в 2025 году, около 11 млрд до сих пор не израсходовано.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в неэффективном использовании средств авиационной инфраструктуры и призвал Конгресс срочно профинансировать модернизацию систем управления полетами.

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