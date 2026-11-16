ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
164
Время на прочтение
2 мин

Авиационный коллапс в США длится третий день: отменены и задержаны тысячи рейсов

В США третий день продолжаются масштабные перебои с авиасообщением после сбоя в системе управления воздушным движением — только в воскресенье было отменено или задержано более 10 тысяч рейсов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Аэропорт

Аэропорт / © Associated Press

Американские авиакомпании продолжают ликвидировать последствия масштабного технического сбоя, приведшего к общенациональной остановке вылетов 13 ноября. Министр транспорта США Шон Даффи рассчитывает, что авиасообщение полностью возобновится в понедельник, 16 ноября.

Об этом сообщает Reuters .

По данным сервиса FlightAware, в воскресенье, 15 ноября, в США было отменено более 2300 авиарейсов, а еще около 7700 задержаны.

Накануне авиакомпании отменили более 6400 рейсов, а более 8 тысяч задержали.

Что повлекло за собой масштабный сбой в авиасообщении США

Проблемы начались в пятницу, 13 ноября, когда Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило почти все вылеты в стране примерно на пять часов.

По словам американских чиновников, сбой связан с работой маршрутизаторов на объектах FAA в штатах Арканзас и Техас. Проблемы с оборудованием повлекли за собой перегрузку систем связи в центрах управления воздушным движением.

После инцидента FAA отключило проблемные маршрутизаторы и около 60 аналогичных устройств.

Оборудование, вызвавшее сбой, использовалось с 2001 года, хотя устарело еще в 2006-м.

Министр транспорта США Шон Даффи заявил в эфире программы This Week телеканалу ABC, что пока нет доказательств кибератаки, диверсии или других злонамеренных действий.

В то же время, окончательную причину сбоя следователи еще не установили.

В США требуют миллиарды долларов на модернизацию авиационной системы

Инцидент привлек внимание к системным проблемам американской авиационной инфраструктуры, в том числе устаревшему оборудованию и нехватке тысяч авиадиспетчеров.

Даффи призвал выделить 50 млрд долларов на модернизацию систем управления воздушным движением.

В то же время представители Демократической партии подвергли сомнению необходимость такого финансирования. Они подчеркнули, что из 12,5 млрд долларов, одобренных в 2025 году, около 11 млрд до сих пор не израсходовано.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил администрацию своего предшественника Джо Байдена в неэффективном использовании средств авиационной инфраструктуры и призвал Конгресс срочно профинансировать модернизацию систем управления полетами.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie