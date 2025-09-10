Авиация Польши и НАТО завершила операцию по отражению атаки дронов РФ: что известно

Польская авиация. / © Associated Press

Над Польшей сбиты все российские ударные беспилотники. Уничтожать БпЛА во время атаки помогали истребители F-35 НАТО и Нидерландов.

Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"Операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершились", - говорится в сообщении.

Запущенные ночью наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания вернулись к стандартному оперативному режиму. Отмечается, что продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, нарушивших польское воздушное пространство.

"Польские ВС постоянно мониторят ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - отметили в оперативном командовании.

Между тем, граждан Польши просят в случае обнаружения неизвестного объекта или его обломков не приближаться и не прикасаться к ним. Такие элементы могут представлять опасность.

Напомним, украинские Воздушные силы сообщили, что по меньшей мере восемь российских БПЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Польши. Из-за инцидента в соседней стране объявлен ускоренный вызов резервистов в десяти воеводствах.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на запуск восьми дронов по Польше. По его словам, это очень опасный прецедентом для Европы. Москва должна ощутить последствия, убежден глава государства.