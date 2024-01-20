Авиаудар по Дамаску: в столице Сирии погибли четыре военных советника Ирана

В субботу, 20 января, четверо высокопоставленных сотрудников сил безопасности Ирана были убиты в результате авиаудара по столице Сирии. В атаке обвиняют Израиль.

Об этом сообщает Al Jazeera.

В сообщении говорится, что атака была направлена на здание на юго-западе сирийской столицы, где расположен военный аэропорт, а также штаб-квартира ООН в Дамаске, посольства и рестораны.

Источники Al Jazeera сообщают, что целью атаки было разведывательное подразделение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), добавив, что в здании находился высокопоставленный чиновник разведки КСИР в Сирии и его помощники.

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В кратком заявлении КСИР говорится, что в результате авиаудара израильских истребителей были убиты "несколько сирийских военных и четыре военных советника".

Иранское государственное телевидение назвало этот авиаудар "террористическим" нападением Израиля.

По данным иранских государственных СМИ, атака, которая, вероятно, была совершена по меньшей мере четырьмя ракетами, полностью разрушила четырехэтажное здание. По меньшей мере, одного человека доставили в больницу.

Израиль этот инцидент не комментирует. Известно, что в течение многих лет израильская армия наносила удары по связанным с Ираном целям в Сирии.

Высокопоставленные деятели КСИР присутствовали в Сирии с начала гражданской войны в 2011 году, поддерживая режим президента Башара аль-Асада.

Напомним, в конце декабря 2023 года в результате израильского авиаудара в Сирии был убит командир военного крыла "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) Ирана.

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