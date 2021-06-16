Авиаудары Израиля в Секторе Газа и смерть звезды "Исчезнувшей". Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Армия обороны Израиля ответила на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из Сектора Газа авиаударами в сторону военных объектов "ХАМАС" в Хан-Юнисе и Газе. Это первая вспышка конфликта между Израилем и "ХАМАСом" после 21 мая. Читать дальше ->
- Исполняющий обязанности помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер в среду, 16 июня, встретится с послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Читать дальше ->
- В Колумбии заминированный автомобиль взорвался на территории военной базы, расположенной в городе Кукута на границе с Венесуэлой. Читать дальше ->
- Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве начнется в среду, 16 июня, в 14:35 по Киеву. Читать дальше ->
- Американская актриса Лиза Бейнс умерла через 10 дней после того, как ее сбил неизвестный мужчина на электросамокате в Нью-Йорке. Читать дальше ->