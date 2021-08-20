Авиаудары Израиля в Сирии и последнее желание антивакцинаторши. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Сирийские средства ПВО перехватили несколько ракет, запущенных из Израиля в сторону Дамаска и Хомса. Читать дальше ->
- В Турции у невакцинированных от COVID-19 граждан начнут требовать доказательства негативного ПЦР-теста на коронавирус для посещения ряда общественных мест. Читать дальше ->
- The Wall Street Journal заявила, что Госдепартамент США еще месяц назад был предупрежден о том, что "Талибан" имеет все возможности для захвата власти в Кабуле. Читать дальше ->
- Японский актер и мастер единоборств Сонни Чиба, больше всего известный по кинолентам "Уличный боец" и "Убить Билла", на этой неделе умер от осложнений, связанных с COVID-19. Читать дальше ->
- Жительница города Галвестон американского штата Техас умерла от осложнений COVID-19 через две недели после своего мужа. Накануне женщина попросила родных убедиться, что четверо ее детей вакцинируются от коронавируса. Читать дальше ->