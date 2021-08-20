"Авральная операция": эвакуацию в аэропорту Кабула ждут 6 тысяч человек

"Авральная операция": эвакуацию в аэропорту Кабула ждут 6 тысяч человек

Около 20 рейсов должны были вылететь из Кабула в четверг вечером.

В аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые ждут эвакуации. Среди готовых к ней — граждане США, афганцы, которых может преследовать новая власть, претенденты на получение специальной иммиграционной визы, граждане третьих стран.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет " Укринформ ".

Он охарактеризовал операцию по эвакуации как авральную.

Также читайте Билет в неизвестность: маленькую девочку передавали из рук в руки солдатам США для эвакуации из Афганистана

Прайс отметил, что Вашингтон удвоит количество консульских сотрудников в Кабуле, не уточнив, сколько их сейчас. Кроме того, увеличит количество работников консульств в Катаре и Кувейте и готовит группы для направления в другие места.

По его словам, сообщение о том, что люди не могут добраться до аэропорта, американцы воспринимают "очень серьезно" и прилагают все усилия для обеспечения проезда. Правда, добавил, что от американских граждан таких сообщений было немного.

"Ни одна страна не имеет больших возможностей в Афганистане, чем Соединенные Штаты", — сказал Прайс, отвечая на вопрос о неспособности США провести надлежащую операцию по эвакуации американцев.

Напомним:

Самолет Воздушных сил Украины прибыл в аэропорт Кабула. Он может вместить до двух сотен человек. Впрочем, пока вылет не может состояться — все из-за ситуации с безопасностью. Эвакуация из захваченного исламистами Афганистана продолжается.

Новости мира: в Кабуле стоит самолет для эвакуации украинцев, но когда ему это удастся - неизвестно

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку