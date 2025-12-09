Австралия блокирует соцсети для детей: первый в мире запрет вступил в силу

Австралийский запрет соцсетей / © Getty Images

Запрет на пользование социальными сетями для граждан в возрасте до 16 лет вступил в силу в Австралии, из-за чего миллионы детей и подростков потеряли доступ к своим аккаунтам.

Об этом сообщает The Guardian.

Платформы Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и TikTok должны были удалить аккаунты пользователей до 16 лет и заблокировать регистрацию новых подростковых аккаунтов. Компании, не выполняющие требования, рискуют штрафами до 49,5 млн долларов.

Введение закона сопровождается техническими трудностями: некоторые подростки смогли пройти верификацию возраста с помощью тестов лица, но правительство отмечает, что полная эффективность запрета не гарантирована с первого дня.

«Bluesky, альтернатива X, также объявила о запрете для пользователей до 16 лет, несмотря на оценку еSafety как „низкорисковой“ платформы из-за небольшого количества пользователей (около 50 тысяч в Австралии)», — говорится в материале.

Также сообщают, что дети и подростки в последние недели проходили проверку возраста, меняли номера телефонов и готовились к деактивации аккаунтов. Сервис верификации возраста k-ID провел сотни тысяч проверок для таких платформ как Snapchat.

Родители по-разному отреагировали на запрет

Одни отмечают стресс и разочарование детей, которые остаются без доступа к соцсетям, другие считают решение поддержкой для борьбы с соцсетевой зависимостью. Некоторые родители даже начали объяснять подросткам, как обходить ограничения через VPN и создавать аккаунты как взрослые.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз отметил, что запрет может быть не идеальным с первого дня, но закон четко очерчивает национальный стандарт безопасности для детей. Опросы показывают, что две трети австралийцев поддерживают повышение минимального возраста для использования соцсетями до 16 лет.

Закон вызвал мировое внимание. Некоторые страны, включая Малайзию, Данию и Норвегию, рассматривают аналогичные ограничения. ЕС принял резолюцию по подобным ограничениям, а представитель британского правительства сообщил Reuters, что «тщательно следит за австралийским подходом».

Регулятор eSafety должен контролировать исполнение закона платформами и проводить независимую оценку его влияния на детей. Она также будет изучать возможные непредвиденные последствия, включая переход детей в более «темные уголки интернета» и ограничение ограничений через VPN.

Между тем, на Snapchat сообщили, что понимают разочарование подростков, однако призывали не делиться личными контактами в публичных профилях.

