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Австралия и Франция будут производить снаряды 155 мм для Украины: когда их получат ВСУ

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Австралия и Франция будут производить снаряды 155 мм для Украины: когда их получат ВСУ

Фото: Википедия

Австралия будет поставлять порох, а французская компания по производству вооружений Nexter будет производить боеприпасы.

Франция и Австралия будут совместно изготовлять снаряды 155 мм калибра для дальнейшей поставки в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Guardian.

По его словам, две страны договорились сотрудничать, чтобы изготовить "несколько тысяч" 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине, которые, как он надеется, могут начать поступать в первом квартале этого года.

Известно, что Австралия будет поставлять порох, а французская компания по производству вооружений Nexter будет производить боеприпасы.

В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о "многомиллионном австралийском проекте" и "новом сотрудничестве" между австралийцами и французами в области оборонной промышленности.

Марлз сказал журналистам, что это решение было задумано, чтобы показать, "насколько важна для Австралии и Франции поддержка Украины в текущем конфликте".

Как далекая Австралия поддерживает Украину

Ранее сообщалось, что контингент из 70 австралийских военнослужащих будет развернут в Великобритании для обучения украинских защитников.

Общая финансовая поддержка Австралией Украины на конец 2022 года превышала 655 миллионов долларов, в том числе 475 миллионов долларов военной помощи.

Также Австралия предоставила украинским защитникам хорошо зарекомендовавшие себя на фронте бронетранспортеры Bushmaster, в частности во время контрнаступления на Харьковщине.

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Дата публикации
Просмотры
846
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