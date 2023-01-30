Австралия и Франция будут производить снаряды 155 мм для Украины: когда их получат ВСУ

Австралия будет поставлять порох, а французская компания по производству вооружений Nexter будет производить боеприпасы.
Франция и Австралия будут совместно изготовлять снаряды 155 мм калибра для дальнейшей поставки в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Guardian.
По его словам, две страны договорились сотрудничать, чтобы изготовить "несколько тысяч" 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине, которые, как он надеется, могут начать поступать в первом квартале этого года.
Известно, что Австралия будет поставлять порох, а французская компания по производству вооружений Nexter будет производить боеприпасы.
В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о "многомиллионном австралийском проекте" и "новом сотрудничестве" между австралийцами и французами в области оборонной промышленности.
Марлз сказал журналистам, что это решение было задумано, чтобы показать, "насколько важна для Австралии и Франции поддержка Украины в текущем конфликте".
#Австралия | Entretien de @MinColonna & @SebLecornu avec leurs homologues @RichardMarlesMP & @SenatorWong– France Diplomatie (@francediplo) January 30, 2023
Excellente reunion du 2+2 qui témoigne de la reprise de la relation et marque le reforcement de notre engagement commun dans le #Pacifique & pour l' #actionclimatique. pic.twitter.com/mDfBvu8Pir
Как далекая Австралия поддерживает Украину
Ранее сообщалось, что контингент из 70 австралийских военнослужащих будет развернут в Великобритании для обучения украинских защитников.
Общая финансовая поддержка Австралией Украины на конец 2022 года превышала 655 миллионов долларов, в том числе 475 миллионов долларов военной помощи.
Также Австралия предоставила украинским защитникам хорошо зарекомендовавшие себя на фронте бронетранспортеры Bushmaster, в частности во время контрнаступления на Харьковщине.
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