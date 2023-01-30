Австралия и Франция будут производить снаряды 155 мм для Украины: когда их получат ВСУ

Австралия будет поставлять порох, а французская компания по производству вооружений Nexter будет производить боеприпасы.

Франция и Австралия будут совместно изготовлять снаряды 155 мм калибра для дальнейшей поставки в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передает Guardian.

По его словам, две страны договорились сотрудничать, чтобы изготовить "несколько тысяч" 155-миллиметровых снарядов для помощи Украине, которые, как он надеется, могут начать поступать в первом квартале этого года.

Известно, что Австралия будет поставлять порох, а французская компания по производству вооружений Nexter будет производить боеприпасы.

В свою очередь министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил о "многомиллионном австралийском проекте" и "новом сотрудничестве" между австралийцами и французами в области оборонной промышленности.

Марлз сказал журналистам, что это решение было задумано, чтобы показать, "насколько важна для Австралии и Франции поддержка Украины в текущем конфликте".