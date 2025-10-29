Австралия начала засылать мигрантов-преступников на необитаемый "остров каторжан"

Науру / © Getty Images

Австралия начала депортацию около 350 мигрантов, осужденных за тяжкие преступления (убийства, контрабанда), в крошечную тихоокеанскую островную страну Науру в рамках противоречивого и тайного соглашения. Правительство Австралии заплатит Науру сотни миллионов долларов за размещение так называемой группы NZYQ, что вызвало резкую критику правозащитников из-за нарушения международных обязательств.

Об этом сообщает Daily Mail.

Почему Австралия отправляет мигрантов-преступников в Науру?

Австралия начала депортацию иностранных удерживаемых лиц в Науру, что ознаменовало старт спорного соглашения с крошечным тихоокеанским государством. Накануне министр внутренних дел Австралии Тони Берк заявил: «Науру подтвердил в прошлую пятницу, что первая перевозка состоялась».

Речь идет о группе примерно из 350 мигрантов, многие из которых были осуждены за тяжкие преступления — среди них нападения, контрабанда наркотиков и даже убийства. Правительство Австралии не смогло переселить этих лиц в другие страны, поэтому они годами оставались в системе иммиграционных центров после аннулирования виз из-за насильственных преступлений или других угроз.

Австралия не могла выслать этих людей в страны происхождения, поскольку там им угрожали война или религиозное преследование.

В 2023 году Верховный суд Австралии принял историческое решение, признав незаконным бессрочное содержание таких лиц в лагерях, ведь властям было некуда их выслать.

Столкнувшись с политическим давлением после освобождения задержанных в общину, Австралия обратилась за помощью к своему тихоокеанскому соседу — Науру.

Тайное соглашение Австралии с Науру

Согласно тайному соглашению, Австралия заплатит Науру сотни миллионов долларов за переселение так называемой группы NZYQ. Условия договоренности почти не разглашаются.

Первая перевозка активировала предварительный платеж в 204 млн фунтов стерлингов, который должен покрыть размещение мигрантов на острове. Другие детали сделки остаются неизвестными.

«Людей тайно отправляют в Науру, а ключевые аспекты договоренности до сих пор скрывают от австралийцев», — заявил представитель партии Зеленых по вопросам иммиграции Дэвид Шубридж.

Правительство Австралии неоднократно отказывалось раскрывать подробности сделки, что, по словам правозащитников, противоречит международным обязательствам страны в области прав человека.

Представительница Центра прав человека Лора Джон в интервью SBS News отметила, что планы с самого начала «окружены завесой тайны».

«Мы не знаем, оставил ли человек семью в Австралии, нуждается ли в медицинской помощи, которой нет в Науру, или имел ли он еще возможность оспорить свою визу в суде», — сказала она.

Критикуя «пренебрежительное молчание» министра Берка, Шубридж также выразил обеспокоенность, что по прибытии в Науру депортированных могут впоследствии выслать дальше — в страны их происхождения.

«Кто бы ты ни был и где бы ни родился, правительство не имеет права принудительно отправлять тебя в страну, с которой у тебя нет никакой связи», — подчеркнул он.

Науру, в свою очередь, согласилась предоставить переселенцам долгосрочные визы и позволить им свободно передвигаться среди местного населения, которое насчитывает около 12 500 человек.

Австралия уже длительное время подвергается международной критике из-за своей оффшорной системы содержания мигрантов, в рамках которой искателей убежища отправляли в бедные «центры обработки» в Папуа-Новой Гвинее и Науру.

Политика постепенно сворачивалась после 14 смертей задержанных, многочисленных попыток самоубийства и по меньшей мере шести жалоб в Международный уголовный суд.

По состоянию на январь этого года, по данным ООН, в центре Науру все еще удерживали около 100 человек, сообщила Amnesty International.

Когда-то Науру был одной из самых богатых стран мира благодаря добыче фосфатов, но эти ресурсы давно иссякли, оставив большую часть острова опустошенной и непригодной для жизни.

К слову, в США мужчину ошибочно депортировали в Сальвадор в Теколуку, известную как худшая тюрьма мира. Теперь судья в Мэриленде требует от американского правительства вернуть Килмара Армандо Абрего Гарсию. В свою очередь Белый дом настаивает, что мужчину, несмотря на «административную ошибку», выслали из-за его якобы связи с преступной группировкой МС-13 и торговлей людьми. Адвокат мужчины утверждает, что его удерживают по запросу США, а не из-за судебных дел в Сальвадоре.