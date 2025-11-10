- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 101
- Время на прочтение
- 2 мин
Австралия обходит санкции: импортирует российскую нефть через посредников — The Guardian
Страна фактически продолжает импорт нефтепродуктов российского происхождения через посредников в Сингапуре.
Австралия, официально прекратившая покупку российского топлива после вторжения РФ в Украину, с 2023 года фактически импортировала более 3 миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.
Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на данные Центра исследования энергетики и чистого воздуха (CREA).
По информации журналистов, значительная часть российской нефти попадает в Австралию через порт Джуронг в Сингапуре, частично принадлежащий австралийскому инвестиционному банку Macquarie. Этот порт стал одним из ключевых хабов, через которые перерабатывается и реэкспортируется российская нефть, потенциально поставляемая австралийским компаниям.
Эксперт CREA Вайбхав Рагунандан пояснил, что австралийские санкции формально не запрещают закупку топлива из-за третьих стран. Таким образом компании не нарушают закон, но фактически поддерживают российскую нефтяную промышленность и пополняют бюджет Кремля.
«Это значительная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели. Действуя в рамках закона, они, безусловно, выходят за рамки этики», — отметил Рагунандан. По его словам, такая практика «явно подрывает поддержку Украины со стороны Австралии».
Аналитик также подчеркнул, что лазейка позволяет австралийским компаниям не только избегать санкций, но и получать доходы от торговли продуктами, фактически имеющими российское происхождение.
Согласно данным правительства, с начала 2023 года Австралия закупила почти четверть всех нефтепродуктов в Сингапуре. Между тем, сам Сингапур, по данным агентства Kpler, импортировал из России более 22 миллионов тонн нефтепродуктов, около трети которых проходили через терминал порта Джуронг.
В Macquarie заявили, что терминал, контрольный пакет акций которого принадлежит правительству Сингапура, действует в соответствии с международными нормами. В то же время, компания не уточнила, получала ли финансовую выгоду от своих инвестиций в этот объект.
