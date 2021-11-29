Австралия откладывает открытие границ из-за нового COVID-штамма "Омикрон"

Двухнедельная пауза позволит более подробно изучить эффективность вакцин в борьбе с "Омикроном", заявили в Австралии.

Австралия отсрочила открытие своих границ для некоторых иностранных граждан на фоне распространения нового штамма COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что с 1 декабря австралийское правительство планировало разрешить въезд вакцинированным от коронавируса мигрантам и иностранным студентам, однако после обнаружения "Омикрона" премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил о "необходимости" двухнедельной задержки.

В Комитете национальной безопасности Австралии также отметили, что пауза позволит более подробно изучить такие вопросы, как "эффективность вакцин" и влияние нового варианта коронавируса.

Заметим, что в Австралии до недавнего времени действовала одна из самых строгих пограничных политик в мире, запрещавшая даже собственным гражданам выезжать за пределы страны.

Соответствующее решение позволило стране контролировать пандемию COVID-19, однако привело к разлучению многих семей. Мероприятие смягчили только в ноябре этого года, когда привитым австралийцам разрешили объединиться со своими родственниками.

Заметим, что в Австралии обнаружили уже пять случаев заражения новым COVID-штаммом "Омикрон". В общем этот вариант коронавируса уже зафиксировали на территории Европы и Северной Америки. В частности, в воскресенье в Нидерландах зарегистрировали 13 случаев нового штамма COVID-19, а в Канаде – два.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен в начале ноября в странах Южной Африки.

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