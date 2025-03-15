Австралия открыта для миротворческих миссий в Украине, но есть условие

Согласно заявлению премьера Альбанезе, Австралия открыта для рассмотрения любых запросов на участие в будущих миротворческих усилиях в поддержку справедливого и продолжительного мира.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после онлайн-встречи в поддержку Украины отметил, что его страна может рассмотреть отправку миротворцев на украинские территории. Но только после прекращения огня.

Об этом говорится в заявлении премьера в соцсети Х 15 марта.

Согласно документу Австралия открыта для рассмотрения любых запросов на участие в будущих миротворческих усилиях в поддержку справедливого и длительного мира.

"Мы имеем гордую традицию поддержки мира через восемьдесят лет участия в международных миротворческих миссиях. Конечно, миротворческие миссии по определению требуют предварительного условия мира", — написал он.

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Чиновник подтвердил, что Австралия будет поддерживать Украину, сколько это потребуется, ведь это отвечает национальным интересам страны и является борьбой за международное верховенство права.

"Режим президента Путина имеет империалистические планы по Украине и не только. Мы должны обеспечить, чтобы незаконные и безнравственные действия России не были вознаграждены ни одним мирным процессом", — отметил Альбанезе.

Премьер Австралии добавил, что его государство поддерживает любой "значимый прогресс" на пути к справедливому и продолжительному миру в Украине, но для этого на Россию необходимо будет оказывать давление.

Неделю назад, 8 марта, Альбанезе уже говорил, что Австралия рассмотрит возможность участия в миротворческих силах в Украине, но пока еще слишком рано для развертывания.

Напомним, ранее мы писали о том, что на виртуальном саммите "коалиции желающих" договорились ускорить работу над поддержкой возможного мирного соглашения. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Путин рано или поздно будет вынужден сесть за переговоры.

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