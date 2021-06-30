Австралия отменила возрастные ограничения по COVID-вакцине AstraZeneca из-за "Дельты"

Между тем в городах Сидней, Перт и Дарвин ввели локдаун.

Австралия отменила возрастные ограничения для взрослых, которые хотят вакцинироваться от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что соответствующее решение органы здравоохранения страны приняли из-за распространения нового штамма коронавируса "Дельта", впервые обнаруженного в Индии.

До сих пор австралийцев младше 60 лет предостерегали от прививки COVID-вакциной от AstraZeneca из-за риска возникновения тромбоэмболических осложнений.

Сейчас же в правительстве заявили, что решение о расширении доступности препарата от AstraZeneca основано на оценке риска.

В Австралии прививают только двумя вакцинами от коронавируса, а именно разработками от компаний AstraZeneca и Pfizer. По состоянию на 29 июня в стране полностью привитыми считают лишь 5% населения.

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Между тем в городах Сидней, Перт и Дарвин ввели локдаун.

Как сообщала главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, штамм "Дельта" вдвое заразнее "уханьского", который появился и распространялся в Китае.

Между тем глава ВОЗ признал "Дельту", которая добралась уже по меньшей мере до 85 стран, наиболее заразным из всех COVID-штаммов.

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