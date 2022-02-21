Австралия отменила все "ковидные" ограничения и приглашает туристов

Крупнейшая авиакомпания Qantas Airways Ltd планирует на этой неделе доставить более 14 000 пассажиров в Австралию.

Австралия открывает границы для вакцинированных путешественников с понедельника, 21 февраля. Вспышка коронавируса "Омикрон" в стране пошла на убыль. Количество госпитализаций неуклонно снижается за последние три недели.

Об этом сообщает Reuters.

Планируется, что с понедельника более 50 международных рейсов прибудут в страну. Из них 27 приземлятся в Сиднее. Власти ожидают большой приток туристов в страну.

Министр туризма Дэн Техан заявил, что на туристическом рынке произойдет "очень сильное" восстановление.

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"Это важный день для нашей индустрии и первый, но самый важный шаг в восстановлении австралийского туризма", — сказал управляющий директор австралийского совета по экспорту туризма Питер Шелли.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Канада с 28 февраля смягчит ограничения на въезд для полностью вакцинированных против COVID-19 путешественников. Отмечается, что посетителей больше не будут обязывать сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия, достаточно будет предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки.

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