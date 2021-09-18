Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

Канберра жалеет о том, что произошло.

Министрерка иностранных дел Австралии Марис Пейн отреагировала на отзыв для консультаций французского посла Жан-Пьера Тебоу.

Об этом сообщает Associated Press.

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По словам дипломатка, она понимает разочарование Парижа об отказе Австралии от контракта на закупку французских подводных лодок. Впрочем, Пейн объясняет такое решение обеспечением интересов национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Министрерка подчеркнула, что Канберра ценит свои отношения с Парижем и готова к взаимодействию в будущем. "Мы надеемся на новую взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", — заявила Марис Пейн.

В свою очередь, посол Жан-Пьер Тебоу заявил, что Австралия никогда не указывала на возможный отказ от соглашения с Францией. По его словам, узнал об отмене соглашения с австралийской прессы, хотя "в Канберры было много возможностей чтобы сообщить о своем решении".

Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".

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