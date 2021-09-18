Австралия отреагировала на решение Франции отозвать посла

Канберра жалеет о том, что произошло.
Министрерка иностранных дел Австралии Марис Пейн отреагировала на отзыв для консультаций французского посла Жан-Пьера Тебоу.
Об этом сообщает Associated Press.
По словам дипломатка, она понимает разочарование Парижа об отказе Австралии от контракта на закупку французских подводных лодок. Впрочем, Пейн объясняет такое решение обеспечением интересов национальной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Министрерка подчеркнула, что Канберра ценит свои отношения с Парижем и готова к взаимодействию в будущем. "Мы надеемся на новую взаимодействие с Францией по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, на основе общих ценностей", — заявила Марис Пейн.
В свою очередь, посол Жан-Пьер Тебоу заявил, что Австралия никогда не указывала на возможный отказ от соглашения с Францией. По его словам, узнал об отмене соглашения с австралийской прессы, хотя "в Канберры было много возможностей чтобы сообщить о своем решении".
Как сообщалось, в Париже объявили об отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне отказа Канберры от контракта с Францией на строительство подводных лодок в пользу партнерства с США.
Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых введены в действие в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали "ударом в спину".