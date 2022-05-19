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Австралия передаст Украине более 30 бронетранспортеров и другую военную помощь

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Австралия передаст Украине более 30 бронетранспортеров и другую военную помощь

Фото: Фото из открытых источников

Правительство Австралии передаст правительству Украины 14 бронетранспортеров (БТР) M113 и еще 20 бронеавтомобилей Bushmaster (PMV).

Кроме того, Австралия доставит 60 паллетов медицинских товаров, а также три паллета оборудования для радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты от имени Австралийского управления радиационной защиты и ядерной безопасности (ARPANSA) и Австралии.

Об этом сообщил министр обороны Австралии Питер Даттон на своем сайте.

"Эта дополнительная помощь в дальнейшем будет поддерживать правительство Украины в его ответе на жестокое, непрерывное и незаконное вторжение России", — говорится в сообщении министра.

По словам Даттоа, новая помощь Украине составит еще 60,9 миллиона долларов. Это увеличит общую поддержку Украины со стороны Австралии, которая сегодня уже составила более 285 миллионов долларов.

"Правительство не будет разглашать дальнейшие конкретные детали поставки или способы доставки по прямому запросу украинских чиновников и других наших партнеров", — подчеркнул министр.

Напомним, ранее правительство Австралии передало правительству Украины шесть легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасы к ним.

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