Австралия срочно усиливает оборону из-за угрозы со стороны Китая – что известно

Армия Австралии усиливает вооружение противокорабельными ракетами из-за угрозы Китаю.

Об этом сообщает Reuters.

Австралия срочно хочет развернуть новые дальнобойные ракеты, потому что недавнее прибытие мощных китайских военных кораблей у австралийского побережья ярко напоминает о растущих военно-морских силах Пекина.

Также в плане усиления военной мощи Канберра планирует вооружиться противокорабельными ракетами и современными системами наведения для защиты морских границ страны.

Reuters сообщает, что власти Австралии рассматривают два новых типа современных противокорабельных ракет, которые будут запускаться с мобильных установок, и планируют принять решение по ним до конца года.

Чиновники в Австралии заявили, что ракеты Precision Strike Missile (PrSM) производства Lockheed Martin будут иметь дальность до тысячи км и могут запускаться с высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Австралия заказала 42 таких пусковых установки в США, а их поставки ожидаются в 2026-2027 годах, согласно данным Министерства обороны.

Напомним, ранее Россия пригрозила Австралии. РФ неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие в Украине абсолютно неприемлемо.

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