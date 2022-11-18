Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Австралия требует от России выдать осужденных за дело о самолете МН-17

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Австралия требует от России выдать осужденных за дело о самолете МН-17

Фото: Associated Press

Австралия требует в России экстрадиции осужденных по делу о сбитом на Донбассе "Боинге".

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе требует от России выдать лиц, которые 17 ноября были осуждены по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17.

Об этом сообщает NOS.

"Малайзия и Австралия довольны осуждением трех человек по делу MH17. Обе страны считают справедливым пожизненное заключение. Австралия требует экстрадиции осужденных", — заявил Албанезе.

Он подчеркнул, что теперь Россия должна взять на себя ответственность.

"Мы прошли юридические и судебные процедуры и призываем Россию выдать людей, причастных к этому, которых признали виновными заочно, чтобы правосудие состоялось", — заявил глава правительства Австралии.

Между тем, Россия заявила, что отказывается выдавать Нидерландам двух осужденных судом в Гааге, мол, они не признают приговор суда.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на приговор суда Гааги по делу об уничтожении авиалайнера по рейсу МН-17 в 2014 году. Он назвал это "первым этапом большого судебного процесса над путинским режимом".

Читайте также:

Москва истерит из-за приговора по делу МН17

Москва истерит из-за приговора по делу МН17

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
396
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация