Австралия утилизирует вертолеты Taipan: диаспора возмущена, а власти не отвечают на запрос Украины

Украина запросила передачу MRH-90, однако ответа от Австралии не последовало.

Австралия продолжает утилизацию вертолетов MRH-90 Taipan (местное название и версия NH90 от Airbus), которая была начата еще в конце 2023 года и не была объявлена официально.

Об этом пишет ABC News.

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Украина сделала официальный запрос на передачу MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы безопасности и эксплуатации самолета.

Вертолеты Австралия списала в сентябре 2023 года – на 14 месяцев раньше запланированного срока. Причина – проблемы с безопасностью. Летом 2023-го один из вертолетов попал в аварию, в результате чего погибли четверо австралийских военных.

По информации Defense Express, речь идет о 45 вертолетах, которые выведены из эксплуатации из-за низкой надежности и постепенно заменяются на UH-60M Black Hawk.

Украинцы в Австралии возмущены

Решение австралийского правительства утилизировать вертолеты возмутило местных украинцев, устраивавших акции и требовавших от властей страны передать технику ВСУ

"Мы оцениваем риски по-другому. У нас война", – заявил Антон Богданович, принимавший участие в организации украинского митинга в Сиднее в это воскресенье, 14 января.

Союз украинских организаций в Австралии призывает австралийское правительство передать эти вертолеты Украине.

По словам сопредседателя Союза Стефана Романива, эти 45 австралийских "тайпанов" более чем вдвое превысят количество всех вертолетов, которые Украина получила с начала полномасштабного вторжения.

"Доставить их в Украину было бы дешевле, чем уничтожить. При стоимости в 920 миллионов долларов они удвоят объем поддержки, которую Австралия предоставила Украине до сих пор. Где минусы?", – сказал он.

Митинг в поддержку Украины по передаче вертолетов / Фото: ABC News

"Тайпаны изменили бы правила (войны. – Ред.) для Украины, помогая усилить противовоздушную оборону и защитить страну и народ от варварского и жестокого вторжения России", – продолжил Романов.

Он отметил, что австралийское правительство стало меньше помогать Украине, чем в начале вторжения РФ, а "пакеты поддержки стали реже".

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал, что пока со стороны австралийского правительства не было получено никакого ответа на запрос о передаче этих вертолетов.

Почему Австралия не хочет просто отдать вертолеты

В Defense Express допустили, почему Австралия не хочет отдать эти вертолеты Украине:

Решение по утилизации было принято еще до запроса Украины;

Нехватка запасных частей к этим машинам. Ибо кроме передачи любого вооружения и военной техники страна-донор берет на себя обязательство по ее обслуживанию.

к этим машинам. Ибо кроме передачи любого вооружения и военной техники страна-донор берет на себя обязательство по ее обслуживанию. Репутационные риски для производителя – франко-германского консорциума NHI во главе с Airbus.

"Значительно более интенсивная эксплуатация NH90 в реальных боевых условиях может продемонстрировать значительно большие недостатки, которые будут стоить не только репутации Airbus, но и жизни украинских военных", – предполагают в издании.

Однако журналисты отмечают, что эти пункты – только их личные предположения.

Отметим, что от этих вертолетов в 2022 году также отказались Норвегия и Швеция.

Напомним, летом сообщалось, что Украина может получить от Австралии истребители F/A-18 Hornet, однако дальше разговоров дело не продвинулось.

Наверное, самым известным вооружением, которое Украина получила от Австралии, стали бронетранспортеры Bushmaster, хорошо зарекомендовавшие себя на фронте, в частности, при освобождении Харьковщины осенью 2022-го.