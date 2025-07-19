Австралия уже передала Украине важное оружие: о чем идет речь

Танк М1А1 Abrams / © Associated Press

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Австралия уже передала Вооруженным силам Украины первую партию обещанных танков M1A1 Abrams.

Об этом сообщило Министерство обороны Австралии.

По запросу официального Киева Австралия согласилась передать 49 танков. Украина уже получила большинство этих машин, а поставки последней партии пройдут в ближайшие месяцы.

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«Эти модифицированные танки M1A1 Abrams обеспечат большую огневую мощь и мобильность Вооруженным силам Украины», — сказал министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

В австралийском правительстве отметили, что танки входят в пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда австралийских долларов (980 миллионов долларов США), который Канберра предоставила Украине с момента полномасштабного вторжения России.

17 октября 2024 стало известно, что Австралия планирует передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams в рамках нового пакета военной помощи на сумму 245 миллионов долларов.

Впоследствии стало известно, что Австралия задерживает танки Abrams в Украину из-за сопротивления США.

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