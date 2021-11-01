Австралия впервые за время пандемии ослабила жесткие ограничения на въезд и выезд: названа причина

Более 80% жителей в возрасте 16 лет и старше двух наиболее густонаселенных штатов Австралии полностью вакцинированы.
Австралия впервые за время пандемии коронавируса ослабила жесткие пограничные ограничения, позволив своим вакцинированным гражданам свободно въезжать в страну и выезжать за рубеж.
Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Около 47 тыс. граждан и постоянных жителей страны получили право на въезд.
Ограничения, вызванные необходимостью предотвращения распространения COVID-19, действовали 18 месяцев. В соответствии с ними находящиеся за границей австралийцы фактически не имели возможности вернуться на родину или выехать за рубеж. Ограниченному числу граждан и постоянных жителей разрешалось возвращаться из-за границы с обязательным 14-дневным карантинным периодом в отеле за свой счет.
Смягчение правил связано с ростом показателей вакцинации: более 80% жителей в возрасте 16 лет и старше двух наиболее густонаселенных штатов Австралии - Нового Южного Уэльса и Виктории - полностью вакцинированы.
Изменения в правилах поездок неодинаковы по всему континенту, поскольку территории страны имеют разные показатели вакцинации, а также собственную политику в области здравоохранения.
Сейчас отмена ограничений на прибытие в Австралию касается только ее граждан, постоянных жителей и их ближайших родственников, но вскоре не исключают реализацию плана по открытию страны для иностранных туристов и рабочих.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.