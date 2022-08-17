Австралия забрала землю, на которой Россия слишком долго строила свое посольство

Власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство.

Об этом пишет News.com.au.

Чиновники руководствовались политикой "используй или потеряешь". В ведомстве утверждают, что Россия не завершила строительство своего нового диппредставительства достаточно быстро.

Управление национальной столицы (NCA) сообщило России, что у нее есть 20 дней, чтобы освободить участок в Ярралумле недалеко от парламента.

"После регулярных консультаций и обсуждений с представителями России в течение многих лет, а также при отсутствии обязательств по срокам завершения работ NCA приняло решение расторгнуть договор аренды", – говорится в заявлении.

Россия, уже имеющая посольство в пригороде Канберры Гриффит, планировала перенести посольство в Ярралумл.

Аренда была предоставлена в 2008 году, а разрешения на выполнение работ и строительство – в 2011 году.

По словам NCA, Россия обещала завершить строительство через три года, но так и не закончила проект.

"Этот квартал является премиальным местом в центре Канберры — недалеко от озера Берли Гриффин и здания австралийского парламента. Продолжающиеся незавершенные работы ухудшают общую эстетику, важность и достоинство территории, отведенной для дипломатических миссий и иностранных представительств в национальной директор NCA Салли Барнс.

Она также сказала, что NCA поддерживает политику "используй или потеряешь" и добавила, что Россия не "продемонстрировала желание и способность развивать это место".

"Хотя изначально работы начались, квартал, о котором идет речь, уже много лет стоит как строительная площадка с незавершенным строительством", — добавила она.

Когда участок очистят, его снова предложат для дипломатических целей. Другие страны, включая Россию, смогут подать заявку на ее использование.

Напомним, Эстония в секретном режиме готовится демонтировать советские монументы.

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