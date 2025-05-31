Австралийка побила мировой рекорд Гиннеса, сделав более 7000 подтягиваний в сутки: подробности

Тренажерный зал

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34-летняя австралийская фитнес-энтузиастка Оливия Винсон установила новый мировой рекорд Гиннеса, выполнив невероятные 7079 подтягиваний за 24 часа. Ее результат почти вдвое превысил предыдущий рекорд среди женщин, составлявший 4081 подтягивание.

Об этом сообщает официальная страница Guinness World Records.

По словам спортсменки, идея установить рекорд по подтягиваниям появилась неожиданно — ее муж, также являющийся ее тренером, предложил эту цель как личный вызов. Сначала Оливия отнеслась к предложению скептически.

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«Я сначала буквально посмеялась, потому что думала, что нет никакого шанса это сделать. А потом я проверила, какой текущий рекорд, и он составлял 4081, и снова подумала — нет, ни за что. А потом через некоторое время я немного посчитала и подумала, что, может быть, смогу», — рассказала она.

К первой попытке спортсменка готовилась в течение трех месяцев, ежедневно тренируясь по 12 часов. Однако эта попытка завершилась травмой — она потянула сухожилие бицепса на левой руке, и на время была вынуждена прекратить тренировку. Для восстановления ей понадобилось два месяца полного отдыха.

© Фото из открытых источников

После реабилитации Оливия решила не сдаваться. Она снова вернулась к интенсивным тренировкам, на этот раз подходя к подготовке осторожнее и с учетом предыдущего опыта. Во время второй попытки, которая уже вошла в историю, спортсменка столкнулась с новыми вызовами.

«Через девятнадцать часов меня начала тошнить, и я думаю, что это было просто из-за переутомления. Нужно было просто справиться с этим как можно лучше.

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Несмотря на усталость, боль и тошноту Оливия продолжила выполнять упражнение. В среднем она производила пять подтягиваний ежеминутно в течение всех 24 часов. Благодаря силе воли, настойчивости и поддержке мужчины-тренера, ей удалось достичь заветной цели.

«Я достигла показателя, который я действительно не сочла возможным для себя, когда впервые начала заниматься этим. Я думаю, что есть что-то глубокое человеческое в расширении границ, и считаю, что мировые рекорды создают очень ощутимый маркер человеческого потенциала», — подытожила Оливия.

Рекорд австралийки стал не только спортивным достижением, но и доказательством того, как сильная мотивация и вера в себя могут изменить представление о своих возможностях. Ее пример вдохновляет тысячи людей во всем мире выходить за пределы привычного и ставить амбициозные цели.

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