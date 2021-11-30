Австралийский министр подаст в отставку из-за "сумасшедших активистов", таких как Грета Тунберг

По его словам, левые экоактивисты довольно часто пропагандируют "мифы и чушь".

Министр охраны окружающей среды Австралии Дэвид Спирс заявил, что намерен подать в отставку из-за "сумасшедших левых активистов", таких как Грета Тунберг, "превращающих его жизнь в ад".

Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, левые экоактивисты довольно часто пропагандируют "мифы и чушь". Министр обвинил защитников окружающей среды в том, что они "все беды мира" связывают с изменением климата.

Спирс заверил, что он выступает за сокращение выбросов и экологичность, но активистам следует обратить внимание на Индию и Китай, которые отказывают сокращать свои выбросы, вместо того чтобы терроризировать Австралию, которая постепенно начинает использовать возобновляемые источники энергии.

Министр считает, что "активный размах плакатами не приводит к эффективным результатам".

В издании напомнили, что Австралия занимает 14-е место в глобальном рейтинге стран по выбросам углерода. Отмечается, что эта страна стала любимой мишенью климатических активистов, в основном благодаря своей почти полной зависимости от ископаемого топлива для получения энергии и крупной угольной промышленности, включающей экспорт в крупнейший загрязнитель мира — Китай.

Напомним, что в сентябре этого года соратники Греты Тунберг вышли на массовые демонстрации, требуя снизить чрезмерные выбросы в атмосферу углекислого газа.

Читайте также: