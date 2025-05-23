В Австралии рекордное наводнение за 100 лет / © Associated Press

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В Австралии, в штате Новый Южный Уельс, мощные ливни повлекли за собой наводнения, унесшие жизни, по меньшей мере, одного человека. Более 50 тысяч человек получили предупреждение о подготовке к эвакуации.

Об этом пишет Associated Press.

«Наводнение в регионе превысило столетние показатели наибольших подтоплений. Оно накрыло восточное побережье Австралии. Большую воду повлекли затяжные ливни, которые не утихают. В штате Новый Южный Уэльс стихия уже унесла жизни трех человек, еще один считается пропавшим без вести. Из-за прогнозируемого продления осадков количество пострадавших может увеличиться», — говорится в сообщении.

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Наводнение в Австралии / © Associated Press

Наводнение в регионе превысило показатели крупнейших подтоплений 1921 и 1929 годов. Вода затопила даже населенные пункты, которые ранее не фиксировали паводков. Среди них — район близи города Тари.

Затоплены обширные территории, автомобильное и железнодорожное движение заблокировано, а целые города отрезаны. Вода заставила людей спасаться на крышах и верхних этажах своих домов, к которым спасатели могут добраться только на лодках или с воздуха.

Жертвой стихии стал 63-летний мужчина, обнаруженный мертвым в собственном доме. Еще один погибший в возрасте около 30 лет скончался в воде. Тело 60-летней женщины обнаружили возле затопленного автомобиля. Полиция продолжает поиски 49-летнего мужчины, пропавшего у подтопленной дороги.

Наводнение в Австралии / © Associated Press

По данным местных властей, в пострадавших районах работают 2500 спасателей, задействовано 500 транспортных средств и лодок, 13 вертолетов и сотни дронов для поиска нуждающихся в помощи.

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Напомним, южное побережье Китая накрыло мощный супертайфун «Саола». Он заставил сотни тысяч людей покинуть свои дома.