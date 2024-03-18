Австрия озвучила свою позицию по отправке военных в Украину

Австрия считает недопустимым отправку своих военных в Украину. Все дело в нейтралитете.

Об этом заявил глава австрийского МИДа Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

Министр МИД отмечает, что Вена придерживается такой же позиции — как по поставкам военной помощи Киеву. По его словам, у НАТО консенсуса по этой проблеме нет.

"Считаю такие обсуждения ненужными. Очевидно, что Австрия говорит нет. Мы будем соблюдать нейтралитет. Никакого отправления военных, никаких поставок военного материала, оружия и боеприпасов для Украины", — подчеркнул Шалленберг.

Напомним, издание El Pais со ссылкой на собственные источники сообщает, что военные НАТО уже находятся в Украине. Они контролируют выделенное ВСУ вооружение, а также проведение разведывательных операций и обучение.

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