Австрия предлагает год пользования общественным транспортом страны в обмен на тату: что нужно набить

Эту идею уже подвергли критике за использование тел молодых людей для рекламы политики.

Австрия предлагает бесплатный общественный транспорт в течение года людям, желающим сделать татуировку с надписью Klimaticket — названием общенациональной схемы общественного транспорта.

Об этом пишет Euronews Green.

Леонора Гевесселлер, член парламента от Зеленой партии и министер климата Австрии, рекламировала предложение на Frequency Festival в городе Санкт-Пельтен. Она носила свою временную татуировку с надписью "Гевесслер берет на себя инициативу".

Этим летом на ряде мероприятий появился тату-салон с баннером "Aktion geht unter die Haut" ("Действие, проникающее в душу"). Посетителям предлагалось сделать татуировку Klimaticket в обмен на бесплатное путешествие на поезде по всей Австрии в течение года. Сторонники кампании говорят, что шесть человек уже сделали татуировку и получили бесплатный билет.

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Этот годовой билет можно использовать практически на всех видах общественного транспорта в Австрии, что позволяет людям путешествовать по всей стране. Его стоимость составляет 1095 евро в год, и сейчас билет купили около 245 000 человек. Население Австрии составляет около девяти миллионов.

Участникам мероприятий, на которых появилась палатка, также бесплатно предлагались другие рисунки татуировок, связанные с общественным транспортом, устойчивым развитием и изменением климата. Организаторы кампании говорят, что в каждом фестивале участвовало около 10 человек в день.

После того, как шесть недель назад палатка появилась на фестивале Electric Love Festival в Зальцбурге, другие австрийские депутаты и пользователи социальных сетей раскритиковали кампанию за поощрение безответственного поведения молодежи.

"Разве это такая образцово-показательная акция? Мотивирует молодых людей делать татуировки? — спросил один из пользователей Instagram. Учетная запись Klimaticket просто ответила "личной ответственностью".

Критики также обвинили Гевесслер в использовании кожи молодых людей для рекламы своей политики. Генрике Брандштеттер, член парламента от либеральной австрийской партии NEOS, также заявила, что "предложение людям денег за то, что они вкладывают рекламу под кожу, демонстрирует неприемлемый взгляд на человечество со стороны министра правительства".

Bei fragwürdigen Tattoos, gerne in Feierlaune spontan entstanden, kenne ich mich ganz gut aus. Das Klimaticket-Peckerl ist aber vor allem unwürdig. Geld für Werbung unter der Haut - und das von einer Ministerin- offenbart ein jenseitiges Menschenbild. — Henrike Brandstötter (@brand_rede) August 20, 2023

Газета Standard назвала это предложение "глупым", а газета Salzburger Nachrichten назвала его "голым цинизмом".

Но Гевесслер сообщила местному телеканалу, что кампания проводилась с большой осторожностью. Она также отметила, что тату "предлагается только людям в возрасте от 18 лет", добавив, что большинство людей, сделавших татуировку, уже имели рисунки на теле.

Напомним, мужчина съел рекордное количество сюрстреминга, который настолько зловонный, что вызывает рвоту. Он съел почти две банки рыбы за минуту.

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