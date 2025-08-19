Австрия предложила место для переговоров Украины и России — приедет ли Путин

Кристиан Штокер / © Getty Images

Реклама

Австрия предложила Вену как «площадку для мирных переговоров» Украины и РФ.

Об этом шла речь во время специального саммита ЕС, посвященного войне в Украине, в частности, канцлер Австрии Кристиан Штокер предложил Вену как возможное место для переговоров с Россией.

Во вторник, 19 августа, 27 глав государств и правительств Европейского Союза провели онлайн-саммит по поводу войны в Украине. Эта встреча стала продолжением состоявшихся в понедельник переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Реклама

Вена как место переговоров

«Наша столица имеет давнюю традицию быть местом для диалога и предлагает прекрасные условия благодаря основывающимся здесь международным организациям — особенно ОБСЕ», — говорится в заявлении Федеральной канцелярии Австрии.

«Потенциальный вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, по которым существует ордер на арест МКС, должен быть предварительно выяснен в консультациях с судом. Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МКС, учитывая наши соглашения с международными организациями в Вене, чтобы принять участие президента Путина», — добавили в канцелярии в ответ на запрос австрийского информационного агентства APA относительно ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом.

По информации Федеральной канцелярии, виртуальный саммит был посвящен в основном разработке гарантий безопасности, возвращению украинских детей, вывезенных в Россию, а также обсуждению планируемых двух- и трехсторонних переговоров между США, Украиной и Россией.

Отметим, что в глазах международного правосудия глава Кремля военный преступник в розыске. Так что диктатора должны задержать по ордеру Международного уголовного суда в Европе.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ГДЕ НЕВИЕЗДНЫЙ ПУТИН может встретиться с ЗЕЛЕНСКИМ?! Всплыли новые детали!

Да, «невыездной» Путин может встретиться с Зеленским в Венгрии. Страна тоже является участником соглашения, но в мае 2025 года страна начала выход из Римского устава. А премьер Орбан по-прежнему заявлял, что готов принять диктатора у себя.