Австрия против приобретения оружия и боеприпасов для Украины за "российские" средства

В четверг, 21 марта, перед саммитом лидеров Евросоюза австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что доходы от замороженных активов Центробанка России не должны быть потрачены на закупку оружия для украинской армии.

В комментарии журналистам он отметил нейтральный статус своей страны.

"Для нас, нейтральных, важно, чтобы деньги, которые мы одобряем, не были потрачены на оружие и боеприпасы", – сказал австрийский канцлер.

При этом Карл Негаммер отметил, что не против использования этих "российских" средств на восстановление Украины.

"В настоящее время мы находимся в процессе обсуждения этого вопроса... Сначала обсуждалось, что они должны быть инвестированы в восстановление в Украине, и я думаю, что это разумное предложение", – высказал он позицию Австрии.

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц имеет совершенно другое мнение на этот счет. Перед саммитом лидеров ЕС он поддержал использование доходов от замороженных активов Центробанка России на вооружение Украины.

Читайте также: