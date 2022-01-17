Австрия вводит обязательную вакцинацию для совершеннолетних, а несогласных ждут 3500 евро штрафа

В 9 миллионной Австрии коронавирусом переболело почти полтора миллиона населения
Австрия первой из стран Европы делает прививку от коронавируса обязательной для всех совершеннолетних.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Ввести такие меры власти планируют уже с февраля. Не прививаться позволят разве что беременным и людям, имеющим медицинские противороказания.
Тем же, кто от вакцины откажется, будут грозить немалые штрафы – заплатить придется от 600 до трех с половиной тысяч евро.
В 9 миллионной Австрии коронавирусом переболело почти полтора миллиона населения, а уровень вакцинации составляет 71 процент. Это меньше, чем у соседних стран, поэтому австрийские власти прибегли к жестким мерам, чтобы иммунитет от коронавируса получили как можно больше людей.
А в Украине за последний день обнаружили чуть больше 5 тысяч новых случаев коронавируса. Вдвое меньше людей выздоровело. С осложнениями в больницы госпитализированы 1213 больных. 78 украинцев болезнь не пережили.
Среди заболевших и мэр Киева Виталий Кличко.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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