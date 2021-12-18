Австрия закрывает границы для невакцинированных против COVID-19: есть исключения

Австрия закрывает границы для невакцинированных против COVID-19: есть исключения

С туристической или бизнес целью невакцинированным въезд пока невозможен.

Австрия с 20 декабря закрывает границы для невакцинированных от COVID-19 и изменяет условия въезда в страну. Теперь иметь отрицательный результат ПЦР-теста необходимо всем гражданам, въезжающим в страну. Причиной такого решения стало стремительное распространение нового штамма коронавируса – "Омикрон".

Об этом сообщило посольство Украины в Австрии в Facebook.

"Отныне въезд возможен только для вакцинированных лиц и тех, кто имеет сертификат об излечении, при условии предоставления обеими категориями лиц дополнительно отрицательного ПЦР теста (сделанного максимум за 72 часа)", ' говорится в сообщении.

Въезд с дальнейшей самоизоляцией разрешен только гражданам Австрии, гражданам ЕС и лицам, имеющим разрешение на проживание в Австрии. В таком случае граждане должны обязательно зарегистрироваться онлайн. На пятый день карантин можно сдать тест и, если его результат будет отрицательным, выйти из самоизоляции.

Исключения предусмотрены для беременных женщин, детей младше 6 лет и лиц, которым противопоказана вакцинация (при наличии лекарственного подтверждения).

Напомним, с 16 декабря Италия запретила въезд всем украинцам, желающим попасть в страну с туристической целью. Это касается даже вакцинированных граждан.

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