Австрийский министр образования назвал особые черты украинских школьников

Министр образования Австрии Кристоф Видеркер во время Саммита первых леди и джентльменов в Киеве заявил, что украинские школьники, которые учатся в его стране, отличаются стойкостью, трудолюбием и высоким уровнем критического мышления.

«Сейчас 20 тысяч украинских детей учится в австрийских школах, и мы поражены тем, как они справляются с учебой, со своим эмоциональным состоянием, как много они работают», — сказал Видеркер.

Он также отметил образовательную систему Украины, которая «очень хорошо справляетесь в очень сложные времена».

Федеральный министр отметил важную роль образования в том, чтобы усилить критическое мышление и подготовить молодежь к жизни.

По его словам, общество меняется очень быстро, а общественные отношения становятся более сложными.

Напомним, ранее украинская журналистка, которая переехала в Канаду, рассказала о кардинальных различиях в образовательных системах двух стран. По ее словам, канадские школы сосредоточены на обучении детей практическим жизненным навыкам, а не на формировании «вундеркиндов».