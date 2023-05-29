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Авто сгорело из-за аксессуара, оставленного на панели: что это было (фото)

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
3923
Время на прочтение
1 мин
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Авто сгорело из-за аксессуара, оставленного на панели: что это было (фото)

Авто сгорело из-за солнцезащитных очков/Фото: Nottinghamshire Fire and Rescue Service

Пожарные предупредили водителей.

В Великобритании сгорел автомобиль из-за солнцезащитных очков, оставленных на панели.

Инцидент произошел в Натхолле в субботу, 27 мая.

Соответствующее фото опубликовала пожарно-спасательная служба Ноттингемшира в Твиттере.

Авто сгорело из-за солнцезащитных очков/Фото: Nottinghamshire Fire and Rescue Service / ©
Авто сгорело из-за солнцезащитных очков/Фото: Nottinghamshire Fire and Rescue Service

Спасатели предупредили водителей, что нужно соблюдать осторожность с тем, какие предметы оставлять в раскаленных машинах, поскольку скоро начинается жаркое лето.

"Солнце было сильным, но будьте осторожны, это может повлечь за собой пожар. Раньше мы принимали участие в пожаре из-за солнечных очков, оставленных на панели приборов. Убедитесь, что вы держите отображающие объекты подальше от прямых солнечных лучей", — говорится в сообщении.

Многие были ошеломлены, увидев ущерб от такого стандартного повседневного предмета:

  • Никогда этого не знал! Спасибо
  • Спасибо за полезную информацию
  • Ого! Кто бы мог подумать

Напомним, в Таиланде гладкий кот упал с 6 этажа на авто и разбил заднее стекло. Удивительно, но четырехлапый не пострадал.

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Дата публикации
Просмотры
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