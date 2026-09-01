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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Время на прочтение
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Авто сокрушило остановку с людьми: подробности ДТП

Удар был настолько сильным, что разбил массивную стеклянную конструкцию.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Трамвайная остановка в Будапеште

Трамвайная остановка в Будапеште / © pexels.com

В центре Будапешта легковой автомобиль на полной скорости влетел в трамвайную остановку. В результате столкновения пострадал пассажир, ожидавший общественного транспорта.

Об этом сообщает egeszsegkalauz.hu.

По данным Управления по вопросам катастроф, в Будапеште легковушка врезалась в трамвайную остановку на площади Благи Луйзы. Инцидент произошел в 8 районе венгерской столицы.

От удара была повреждена и разбита большая стеклянная панель остановки. На место происшествия вызвали пожарных.

Также к пассажиру, находившемуся на остановке во время аварии, направили бригаду скорой помощи.

Пожарные Будапешта обесточили объект.

К слову, вблизи города Ипиранг в Бразилии произошла самая масштабная за последние пять лет авария: грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с медицинским микроавтобусом. В результате лобового столкновения погибли 23 человека, среди которых водитель грузовика, 20 пассажиров и двое детей, а еще пять человек получили ранения. Тела погибших были настолько изуродованы, что полиция устроила сложную идентификацию по биометрическим данным.

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