Авто въехало в толпу людей: двое погибших, 25 раненых — подробности

В центре Мангейма (Германия) автомобиль на большой скорости въехал в толпу в пешеходной зоне возле торгового центра. Известно о двух погибших и 25 раненых.

Об этом пишет издание BILD.

Несколько человек получили тяжелые ранения, информационное агентство dpa сообщает о по меньшей мере одного погибшего. Очевидцы говорят, что на месте лежал человек, покрытый брезентом, но его состояние неизвестно. Университетская клиника Мангейма объявила аварийную тревогу по приему пострадавших.

Полиция оцепила район и призвала жителей избегать центра города. Водителя машины уже задержали, однако его мотивы пока не разглашаются. На выездах из города дежурят полицейские с автоматами, над центром летает вертолет.

Правоохранители пока не сообщают, был ли это несчастный случай или умышленное нападение. По словам очевидцев, в толпу въехал черный внедорожник. Расследование продолжается.

Напомним, в результате умышленного наезда автомобиля на людей, собравшихся в Мюнхене на профсоюзный митинг около 11 утра в четверг, 13 февраля, пострадали по меньшей мере 28 человек. Среди пострадавших есть дети.

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