Авто врезалось в дерево: в Польше в ДТП погибли трое мужчин из Украины (фото)

Машина украинцев сначала столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем, а затем влетела в дерево.

В воскресенье, 31 декабря, в Польше три гражданина Украины погибли в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом пишет польское издание TVN24.

Инцидент произошел около 12:40 по местному времени в городе Гливице.

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"40-летний водитель автомобиля Audi A6 на повороте допустил боковое столкновение с двигавшимся со встречного направления автомобилем Audi A4, не справился с управлением, а затем съехал с дороги и врезался в придорожное дерево. Трое мужчин, ехавших в данном автомобиле, граждане Украины, погибли на месте", – говорится в сообщении.

Машина врезалась в дерево / Фото: tvn24

На место происшествия прибыл вертолет скорой помощи, спасатели и полицейские.

На место аварии прибыл вертолет скорой помощи / Фото: tvn24.pl

"Прокурор вместе со следственной группой устанавливает обстоятельства этого инцидента", – рассказали в полиции Гливице.

Фото: tvn24

Ранее сообщалось, что в Польше микроавтобус с украинцами влетел в грузовик. В результате аварии погиб мужчина, еще 8 были травмированы.

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