Авто взорвалось возле Управления делами Путина в Москве: детали

Управление делами президента России в Москве

В Москве на парковке «Главного научно-исследовательского вычислительного центра» Управления делами президента РФ взорвался автомобиль Mercedes ML350. Машина полностью выгорела, на месте работают экстренные службы.

Об этом сообщили связанные с силовиками российские телеграм-каналы.

Предварительно взрыв авто произошел возле федерального государственного унитарного предприятия «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» Управления делами президента РФ. Это ИТ-структура, которая отвечает за высокотехнологичное обеспечение деятельности главы государства, правительства и высших органов власти.

По данным пабликов, авто стояло на парковке возле админздания Управления делами президента РФ на Рябиновой улице в Москве.

По словам очевидцев, машина сначала задымилась, а затем внутри прогремел взрыв. Mercedes полностью выгорел. Предварительно в момент инцидента в салоне никого не было.

На место выехали экстренные службы. Информации о причинах взрыва пока нет.

Напомним, в декабре 2025 года в Москве на улице Ясеневой взорвали авто генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Начальник управления Генштаба ВС РФ погиб на месте от взрывного устройства под днищем машины. Следственный комитет рассматривает версию о причастности украинских спецслужб, Киев ситуацию не комментировал. Сарваров — опытный военный, который прошел войны в Чечне и Сирии, а также, по данным журналистов, участвовал в полномасштабном вторжении в Украину.