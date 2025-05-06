Автобус с американскими солдатами слетел в кювет в Польше: есть раненые (фото)

Авария автобуса с военными США / © RMF FM

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В ночь на 6 июня на автомагистрали А4 в Нижней Силезии Польша произошла авария с участием автобуса, в котором находились 35 американских солдат.

Об этом сообщило издание RMF FM.

Военные направлялись из Германии в Литву, когда один из трех автобусов съехал в кюжет между развязками Вандроже-Велике и Будзишув.

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По данным Генштаба ВС Польши, восемь человек получили ранения. Пострадавшие жаловались на головную боль и травмы шейного отдела позвоночника, однако их жизни ничего не угрожает.

Авария автобуса с военными США / © RMF FM

На место происшествия выехали десятки пожарных, две скорые и полиция. Пассажиров эвакуировали в другой автобус, а движение на участке было затруднено до утра. Полковник Йоанна Клейшмит подтвердила, что пострадавшие — военные США, которые направлялись из Германии в Литву.

Авария автобуса с военными США / © RMF FM

Напомним, Bloomberg заявило, что ЕС просит Вашингтон не торопиться с выводом американских войск.