Автобус с детьми эвакуировали за считанные секунды до того, как поезд разорвал его пополам – фото

В Бельгии автобус был эвакуирован за считанные секунды до того, как поезд разорвал его пополам на железнодорожном переезде.

Раздался мощный грохот, когда быстро двигавшийся локомотив пробил боковую часть одноэтажного автобуса. Столкновение произошло всего через четыре минуты после того, как автобус сошел с рельсов.

По данным местных СМИ, в автобусе на тот момент находились 20 детей. Водитель вовремя эвакуировал их, и к моменту столкновения на борту никого не осталось.

Поезд разорвал пополам автобус / Фото: скриншот с видео

Автобус был разорван в клочья силой столкновения в Велдегеме, в пятницу, 29 ноября, утром. По словам бельгийского железнодорожного оператора Infrabel, экстренный вызов совершили слишком поздно. Как следствие, не было достаточно времени, чтобы остановить поезд до того, как он достигнет железнодорожного переезда.

Об этом сообщил представитель Infrabel местным СМИ: "Машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения".

Авария привела к тому, что поезд частично сошел с рельсов и остановился в нескольких сотнях метров дальше на путях.

Поезд разорвал пополам автобус / Фото: скриншот с видео

Об этом сообщил представитель Национальной железнодорожной компании Бельгии Барт Кролс: "Один или два пассажира поезда получили незначительные травмы. Этим людям оказали помощь на месте, а затем доставили в больницу для дальнейшего обследования".

Повреждения также получили воздушные кабели, зажимы, удерживающие колеи вместе, и шлагбаум в начале переезда. Авария повлекла за собой перебои в железнодорожном сообщении во всей провинции Западная Фландрия.

Также пострадал дом, расположенный рядом с переездом. К счастью, его жителя Ника Вермеулена в это время не было дома. Он рассказал местным СМИ: "Я быстро заглянул внутрь и увидел большую трещину в стене. Некоторые вещи упали со стены и были разбиты. Если бы автобус пролетел немного дальше, весь фасад был бы разрушен".

Мэр Анник Вермеулен похвалила водителя автобуса за то, что он вовремя эвакуировал всех пассажиров. Она сказала: "Водитель заслуживает похвалы. Своими решительными действиями он предотвратил трагедию".

Проводится расследование причин поломки автобуса.

