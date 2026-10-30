Автобус с детьми пробил стену многоэтажки: в Германии расследуют масштабное ДТП

Автобус врезался в дом в Германии / © скриншот с видео

Реклама

В Германии автобус с детьми врезался в жилой дом. Авария произошла утром 30 октября на улице Зюльцберга в городе Бад-Ольдесло федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Автобус сначала пересек кольцевую развязку, а затем на большой скорости врезался в стену четырехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Spiegel.

Реклама

В салоне находились около 20 детей, которые ехали в школу. По уточненным данным, всего в транспорте было более 30 пассажиров. Пострадали пассажиры, в том числе дети, водитель автобуса и двое жильцов дома, которые находились в квартире на первом этаже. По состоянию на обновление информации около 12:15 было известно о 14 травмированных.

Реклама

Полиция установила, как произошла авария

Новые подробности об обстоятельствах ДТП обнародовала полицейская дирекция Ратцебурга. По предварительным результатам расследования, 63-летняя водитель линейного автобуса двигалась по улице Зюльцберг в направлении центра города.

У перекрестка с улицей Бангертштрассе перед пешеходным переходом остановился автомобиль Mini. Автобус неожиданно объехал его вправо и задел. После этого транспортное средство выехало через зеленый островок на встречную полосу, где боком столкнулся со встречным Volkswagen Up.

Затем автобус пересек кольцевую развязку в районе улицы Курпаркаллее, съехал с дороги и на полной скорости врезался в фасад многоквартирного дома.

В результате ДТП травмы получили по меньшей мере 14 человек, в том числе дети / © скриншот с видео

Водительницу зажало в салоне, дом эвакуировали

После столкновения водитель оказалась заблокированной в автобусе. Спасатели освободили ее с помощью специального оборудования и доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Реклама

По информации руководителя местной пожарной службы Кристиана Бранда, среди пострадавших были и дети с тяжелыми повреждениями. Двое травмированных - жильцы квартиры на первом этаже, в стену которой врезался автобус.

Четырехэтажный дом эвакуировали. На место прибыли специалисты Федерального агентства технической помощи (THW), которые должны были оценить состояние конструкций и выяснить, не угрожает ли сооружению обрушение. Квартира, в стену которой врезался автобус, оказалась непригодной для проживания.

Местное издание Lübecker Nachrichten опубликовало подробности о последствиях аварии и фотогалерею с места происшествия. Впоследствии транспортное средство было извлечено из здания с помощью крана. У фасада осталось большое отверстие. Для установления точной причины аварии прокуратура Любека назначила экспертизу.

Аварии с участием автобусов - последние случаи

Дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов нередко приводят к травмированию многих людей. В начале октября в Святошинском районе Киева столкнулись две маршрутки , в результате чего пострадали три человека, среди которых был ребенок.

Реклама

Еще более серьезная авария произошла в сентябре на Одесщине, где столкнулись два рейсовых автобуса . В результате ДТП погибли две женщины, а по меньшей мере 25 человек получили травмы. Среди пострадавших было пятеро детей. По предварительным данным следствия, один из водителей выехал на встречную полосу движения.

Масштабные аварии со школьным транспортом случаются и за пределами Европы. В июле в Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли более 20 детей, отправившихся на экскурсию в одну из природных достопримечательностей страны. Среди возможных причин рассматривали техническую неисправность, превышение скорости и усталость водителя.

Новости партнеров

Новости партнеров