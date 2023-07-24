Автобус с пассажирами застрял в реке: людей эвакуировали ковшом экскаватора — видео

В Индии людей из водяной ловушки спасали с помощью экскаватора.

На севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, произошло чрезвычайное событие – автобус объезжал мост через брод, где проложили временную дорогу, и застрял в воде. Людей эвакуировали ковшом экскаватора.

Об этом пишет BILD.

Мост через реку несколько лет назад стал непригоден для проезда. Автобус с людьми объезжал его через временную дорогу, но поток воды оказался слишком сильным. Автобус застрял в воде, его чуть не смыло бурным потоком.

Пассажиров спас экскаватор, подъехавший для помощи. Позже спецтехника вытащила из воды автобус.

Напомним, в Греции из-за лесных пожаров еще с одного острова эвакуируют туристов (видео).

Читайте также: