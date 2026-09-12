ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
542
Время на прочтение
1 мин

Автобус с туристами перевернулся на горной дороге: есть погибшие и десятки раненых

Туристический автобус опрокинулся на склоне горы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Авария в Альпах.

Авария в Альпах. / © Associated Press

Туристический автобус перевернулся на горной дороге в Швейцарских Альпах. По меньшей мере, пять человек погибли, 40 — получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press и Sky News.

По данным полиции, в салоне находились 48 пассажиров. Представительница голландской ассоциации туристической отрасли сообщила, что пассажиры были гражданами Нидерландов.

Авария произошла днем 11 сентября между селами Суш и Цернец в альпийском кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии. Отмечается, что нидерландский туристический автобус врезался в защитный барьер на обочине дороги и опрокинулся. К моменту ДТП на дороге других транспортных средств не было.

На фотографиях с места происшествия, появившихся в Сети, виден перевернутый в сторону автобус, окруженный вертолетами и машинами экстренных служб.

Президент Швейцарии Ги Пармелин пообещал, что швейцарские власти обеспечат «всестороннее и тщательное расследование» этого дела.

Как сообщалось, на севере Франции пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с неизвестным предметом. Железнодорожный оператор SNCF заявил, что в настоящее время ведется расследование причин аварии. В результате аварии пострадали 44 человека. Одного из пострадавших в критическом состоянии эвакуировали вертолетом.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie