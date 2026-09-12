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Автобус с туристами перевернулся на горной дороге: есть погибшие и десятки раненых
Туристический автобус опрокинулся на склоне горы.
Туристический автобус перевернулся на горной дороге в Швейцарских Альпах. По меньшей мере, пять человек погибли, 40 — получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press и Sky News.
По данным полиции, в салоне находились 48 пассажиров. Представительница голландской ассоциации туристической отрасли сообщила, что пассажиры были гражданами Нидерландов.
Авария произошла днем 11 сентября между селами Суш и Цернец в альпийском кантоне Граубюнден на востоке Швейцарии. Отмечается, что нидерландский туристический автобус врезался в защитный барьер на обочине дороги и опрокинулся. К моменту ДТП на дороге других транспортных средств не было.
На фотографиях с места происшествия, появившихся в Сети, виден перевернутый в сторону автобус, окруженный вертолетами и машинами экстренных служб.
Президент Швейцарии Ги Пармелин пообещал, что швейцарские власти обеспечат «всестороннее и тщательное расследование» этого дела.
Как сообщалось, на севере Франции пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с неизвестным предметом. Железнодорожный оператор SNCF заявил, что в настоящее время ведется расследование причин аварии. В результате аварии пострадали 44 человека. Одного из пострадавших в критическом состоянии эвакуировали вертолетом.